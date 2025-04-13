المكتب الاعلامي للنائب علامة يوضح ما جرى معه في مطار بيروت: لوجوب احترام الجميع من دون استثناء القانون

أعلن المكتب الاعلامي للنائب فادي علامة، في توضيح حول حقيقة ما جرى مع النائب علامة مع احد العناصر الامنية التابعة لجهاز امن المطار، أن "ما جرى هو وانه عند وصول النائب علامة الى المطار لاحضار زوجته العائدة من الخارج وبرفقته ابنته الطفلة، وعند ركن علامة سيارته خارج حرم المطار لوضع الحقائب، قام العنصر الامني باستخدام كلام غير لائق وبدأ بالصراخ والضرب بيديه على السيارة، وتعامل بشكل لا يرقى الى دور المؤسسة الامنية، وانما يصل الى حد العقلية الميليشياوية" .

ولفت المكتب، الى ان "علامة اصر على عدم التحرك من المطار الى حين اعتذار العنصر الامني منه، ما حدا برئيس جهاز امن المطار الى الاتصال و الاعتذار واجراء المقتضى المسلكي اللازم بحق العنصر الامني".

وأكد على "وجوب احترام الجميع من دون استثناء القانون، ولكن وجوب تطبيق القانون وفق منطق دولة القانون وليس عقلية التسلط على اي من المواطنين".

وفي وقت لاحق، تلقى النائب علامة اتصالا من وزير الداخلية احمد الحجار ووعده فيه بمتابعة الموضوع.