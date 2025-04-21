الامارات | مطار ياباني يعيد تسمية نفسه إلى "هالو كيتي"... ما القصة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت مدينة "أويتا" اليابانية تسمية مطارها إلى "أويتا هالو كيتي" لجذب المعجبين والسياح.

و"أويتا" هي منطقة خلابة تشتهر بينابيعها الساخنة الطبيعية في جزيرة "كيوشو" اليابانية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن عملية إعادة التسمية الجديدة، التي ستستمر 6 أشهر (حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول)، ستُضفي على المطار الهادئ لمسةً إضافية من الجاذبية.

وسيتلقى الركاب القادمون الذين يطلون من نوافذ الطائرة تحياتهم الأولى من الشخصية اليابانية المرسومة على جسر الصعود.

وتستقبل لافتة تحمل صورة "هالو كيتي" وأصدقائها المسافرين فور هبوطهم في المطار.

وبينما هم في طريقهم إلى حزام نقل الأمتعة، سيرون ملصقات لـ"هالو كيتي" وهي تجر حقيبة سفر وتركب طائرة مصغّرة، وتتزامن إعادة عملية التسمية تزامنا مع معرض "إكسبو 2025" في أوساكا.

وصرح متحدث باسم مكتب السياحة التابع لحكومة محافظة أويتا لـCNN: "نأمل في تشجيع المزيد من السياح، وخاصة أولئك الذين يزورون عادةً وجهات سياحية مزدحمة مثل طوكيو وكيوتو، على السفر إلى أويتا بدلاً من ذلك".

وتبعد أويتا حوالي ساعة واحدة عن أوساكا بالطائرة وأربع ساعات بالقطار.

وتعرض شركة "Sanrio" التي تقف وراء "هالو كيتي"، مجموعة من المقتنيات الحصرية تُجسّد الشخصية الشهيرة وهي تركب طائرة صغيرة.

وصرّحت الشركة في بيان: "من خلال جذب زوار ليسوا من المناطق الحضرية الكبرى مثل طوكيو وكانساي فحسب، وتسليط الضوء على الجاذبية الفريدة لمحافظة أويتا في كيوشو، بما في ذلك الينابيع الساخنة، والطبيعة الخلابة، والمأكولات الشهية، نهدف إلى الاستفادة من الشعبية العالمية لشخصيات سانريو اليابانية ومدينة الملاهي الخاصة بها".