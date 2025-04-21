ماذا يحدث عند استخدام مكياج منتهي الصلاحية وطرق التعرف عليه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدام المكياج جزء أساسي من روتين العديد من الفتيات، إذ يُعد وسيلة لتجميل وتعزيز ملامح الوجه، ومؤخرًا أصبح المكياج ليس فقط طريقة لتحسين المظهر، بل أداة للثقة بالنفس والتعبير عن الذات، ومع تزايد الوعي حول أنواع المكياج ومنتجاته، تتنوع الأسباب التي تدفع الفتيات لاستخدامه، من تحسين مظهر البشرة وتغطية العيوب إلى الشعور بالجمال والقوة.

ومع ذلك، فإن استخدام المكياج ينطوي على تحديات قد تتراوح بين التأثيرات الصحية نتيجة لاستخدام منتجات غير مناسبة أو التحميل الزائد على البشرة، إلى الضغط المجتمعي والتمثيل المثالي للجمال.

وفي هذا السياق، يظل البحث عن التوازن بين الاستمتاع بالمكياج والحفاظ على صحة البشرة أمرًا بالغ الأهمية، ما يتطلب وعيًا أكبر بكيفية استخدام المكياج بشكل آمن ومتوازن.

مخاطر استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

أشارت الطبيبة المعتمدة سويتا راي، إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد يواجهها الأفراد عند استخدام مستحضرات تجميل أو منتجات عناية شخصية بعد انتهاء صلاحيتها، ورغم أن العديد من الناس يهملون التحقق من تواريخ صلاحية هذه المنتجات، أكدت أن استخدامها بعد انتهاء الصلاحية لا يؤدي فقط إلى فقدان فعاليتها، بل قد يشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة الجلد.

وتوضح «راي» أن مكونات الكريمات والمستحضرات تبدأ في التحلل مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تفاعلها مع بعضها البعض بطريقة قد تسبب تهيّج الجلد، كما يتغير اللون والقوام والرائحة، وهي علامات على فساد المنتج.

وفي السياق نفسه، أشارت الطبيبة إلى أن استخدام مستحضرات التجميل المفتوحة أو المعرضة للحرارة والرطوبة قد يزيد من خطر نمو البكتيريا داخلها، ما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى جلدية.

وأوضحت، أن بعض المكونات في مستحضرات التجميل تصبح أكثر خطورة بعد انتهاء صلاحيتها، مثل البنزين والبنزوفينونات والهيدروكينون، حيث تتفاعل هذه المواد وتفرز مركبات مسرطنة مثل النيتروزامينات.

وأضافت الطبيبة، أن معظم المركبات الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، ولكن المشكلة تكمن في نواتج التحلل التي قد تكون ضارة بالصحة.

كما شددت راي على أهمية تخزين مستحضرات التجميل في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث إن المكونات الفعالة مثل فيتامين C والنياسيناميد والهيدروكينون قد تتأثر بالحرارة أو الضوء، ما يؤدي إلى تراجع فعاليتها أو تحللها إلى مواد ضارة.

وفي النهاية أكدت على ضرورة استخدام مستحضرات التجميل ضمن فترة صلاحيتها لضمان الاستفادة منها بأمان، وحماية البشرة من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن استخدام المنتجات الفاسدة.

طبيبة جلدية توضح نصائح عند استخدام المستحضرات

وفيه هذا الصدد، نصحت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، بعدم شراء منتجات التجميل التي لا تحمل علامة مائية أو تاريخ صلاحية، مؤكدة أن هذه الأمور تعد مؤشرات هامة لضمان سلامة وجودة المنتجات.

وأشارت في تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أن الشعور بحرقان على الجلد فور استخدام المنتجات، يمكن أن يكون ذلك دليلًا على وجود مكونات قد تضر بالبشرة، كما أكدت على أهمية الابتعاد عن المنتجات ذات الروائح الكريهة، التي قد تكون إشارة إلى فساد المنتج أو وجود مواد غير صحية فيه.

وأضافت الدكتورة سند، إلى أنه يجب الحذر من المنتجات الرخيصة التي قد يتم تصنيعها باستخدام مكونات غير آمنة، مشددة على ضرورة التحقق من جودة المنتجات واختيار العلامات التجارية الموثوقة لتفادي أي مضاعفات صحية قد تحدث بسبب استخدامها.