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الامارات | برشلونة يتوج بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين 2025

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة يتوج بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين 2025 1/2
  • الامارات | برشلونة يتوج بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين 2025 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، فريق برشلونة الإسباني بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين لكرة القدم، التي اختتمت أمس، وذلك بعد فوزه فريق اندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح 3-2، في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، بالتعادل 1-1.

كما أحرز فريق نادي الوحدة المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الجزيرة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق خلال المدّة من 6 إلى 12 أبريل الجاري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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