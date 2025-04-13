الامارات | برشلونة يتوج بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، فريق برشلونة الإسباني بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين لكرة القدم، التي اختتمت أمس، وذلك بعد فوزه فريق اندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح 3-2، في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، بالتعادل 1-1.

كما أحرز فريق نادي الوحدة المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الجزيرة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق خلال المدّة من 6 إلى 12 أبريل الجاري.