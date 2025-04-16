شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوراق رابحة للأهلي فى موقعة صن داونز ببريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي تحديا قويا وصعبا عندما يواجه صن داونز الجنوب أفريقي فى الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد الجنوب أفريقى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة وتحدٍ قوى أمام الشياطين الحمر في رحلتهم نحو الاحتفاظ بلقب الأميرة السمراء.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام صن داونز، على أن يحسم الصعود إلى المباراة النهائية من مباراة الإياب يوم 25 أبريل على استاد القاهرة على أرضه ووسط جماهير القلعة الحمراء. ويراهن الأهلي على بعض الأوراق الرابحة القادرة على صناعة الفارق في موقعة بريتوريا وهم:

باعتباره أهم مفاتيح لعب الأهلي في الخط الهجومي وفرس الرهان من الجهاز الفني لاختراق دفاعات صن داونز، واستغلال الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض والمساحات التي سيخلفها ضغطهم الهجومي.

إمام عاشور

كونه بوصلة ضبط إيقاع لعب وسط لعب الأهلي والمسئول عن توزيع اللعب والتحكم في رتم المباراة ومنح السيطرة لفريقه على منطقة المناورات وبناء الهجمات من الخلف وتقديم المساعدات للخط الهجومي.

يراهن الأهلي على قوة أشرف داري في الالتحامات والكرات الهوائية واستعادة جزء كبير من مستواه الفني والبدني، بعدما نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي، وبات من أهم اللاعبين في الخط الخلفي لأبناء التتش.

جراديشار

يراهن الأهلي أيضا على السلوفيني نيتس جراديشار ليكون أحد الأوراق الرابحة، بفضل قدرته على صناعة الفارق في أي وقت وتشكيل تهديد حقيقي للمنافسين، لاسيما وأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، ويمكنه التسجيل من أنصاف الفرص.