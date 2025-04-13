الامارات | المهر «سعود» يتصدر «التاج الثلاثي العربي» في السباق الختامي بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المهر «سعود» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا، لقب الجولة الختامية للتاج الثلاثي العربي، مساء أمس، في السباق الختامي لموسم 2024-2025، على مضمار أبوظبي للسباق، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزه نحو مليون درهم.

وتفوق «سعود»، محققاً 2:26:34 دقيقة، بفارق 4.35 طول عن أقرب منافسيه في الشوط السادس الرئيسي، للجولة الثالثة من بطولة التاج الثلاثي العربي، للخيول العربية الأصيلة من الفئة “الثالثة”، لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائزه 300 ألف درهم.

وتصدر «ستورمي أوشن» لعبد الله المناحي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سام هتشكوت، الشوط السابع لسباق بطولة أبوظبي «قوائم»، للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة 1200 متر، بفارق أنف أمام منافسة قوية من 14 خيلاً وجوائزه 380 ألف درهم، بزمن وقدره 2:14:27 دقيقة.

وأهدت المهرة «آر بي بوجي» لبيرل ريسنج وإشراف أرنست أورتيل الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، أول فوز له هذا الموسم، بحصد لقب«واحة الكرامة» للتكافؤ «القسم الأول»، للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 33 ألف درهم، مسجلة 1:31:22 دقيقة.

وحقق الجواد «أف الزاهي» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الكساندر دا سيلفا الثنائية للمدرب أرنست أورتيل، في الشوط الثاني لسباق «واحة الكرامة» للتكافؤ «القسم الثاني»، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 33 ألف درهم، بزمن وقدره 1:31:02 دقيقة.

وحصد الجواد «كاسو هيبولايت» لعلي العلمي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة طيار عليه، لقب الشوط الثالث لسباق كأس الوثبة «ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 1:43:61 دقيقة.

وحقق الجواد «الليث» العائد إلى الليث ريسنج، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة تاج أوشي، الفوز في الشوط الرابع لسباق«إسبيرت أوف غاف»، للخيول العربية الأصيلة “هيبة”، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وجوائزه 125 ألف درهم، بزمن وقدره 1:42:90 دقيقة.

وانتزع «ميمون آر أس» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الشوط الخامس لسباق «متحف زايد الوطني»، لمسافة 2200 متر تكافؤ، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائزه 66 ألف درهم، مسجلاً 2:29:25 دقيقة.

توج الفائزين علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وعلي الجفال مدير السباقات في النادي.