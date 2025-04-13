شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: يجب رحيل كولر عن الأهلى قبل مباراتى صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يرى طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط الأسبق بالنادي الأهلي، أن الوقت الحالي هو الأنسب لرحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "أنسب وقت لرحيل كولر حاليا قبل مباراتي صن داونز، وكولر تسبب في تطفيش وتراجع أداء عدد من اللاعبين".

وأضاف: "الفوز بالبطولات ليس مبررا لبقاء كولر، والدوري أصبح صعبا، وأداء الأهلي مع كولر لم يصبح مقنعاً".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.