شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئتنا كنز".. فعاليات مبتكرة ومتنوعة في أسبوع البيئة بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات ومعرض أسبوع البيئة

أهمية الحفاظ على البيئة

الدمام - شريف احمد - يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في الرياض غدًا فعاليات ومعرض أسبوع البيئة، تحت شعار "بيئتنا كنز"، وذلك في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العاصمة الرياض.ويشتمل حفل التدشين على عروض مرئية لأسبوع البيئة "بيئتنا كنز"، وإطلاق المؤشر الوطني للأداء البيئي، بجانب توقيع اتفاقيات، وتكريم بيئي، وعروض مصورة للأطفال تدعو إلى المحافظة على البيئة.وتسعى نسخة هذا العام من أسبوع البيئة 2025م، إلى إطلاق العديد من الفعاليات المبتكرة والمتنوعة في جميع مناطق المملكة، بمشاركة واسعة في جميع مناطق ومدن المملكة من الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، وتتضمن معارض بيئية.بجانب ورش عمل، ومحاضرات علمية، وأنشطة ميدانية، وحملات توعية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر الوعي وتمكين المجتمع من حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.ودعت وزارة "البيئة" جميع فئات المجتمع المؤسسات العامة والخاصة إلى المساهمة في بناء المستقبل الأخضر من خلال وضع بصمة بالمشاركة في فعاليات أسبوع البيئة، ونشر الوعي البيئي، وتحفيز السلوكيات البيئية الإيجابية بين جميع فئات المجتمع.وتهدف فعاليات أسبوع البيئة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ونشر الثقافة البيئية، وإبراز الاهتمام بأسبوع البيئة، وترسيخ أهداف جودة الحياة.وكذذلك تفعيل دور المؤسسات ومختلف الجهات الحكومية في الحفاظ على البيئة، ورفع مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والحفاظ على التوازن البيئي وفق مستهدفات رؤية 2030.