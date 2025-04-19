شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الجونة وديا استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع الفريق الأول بنادى الجونة غدا السبت، باستاد بتروسبورت، فى إطار استعداداته للمشاركة، فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

وتدرب المنتخب اليوم بملعب مشروع المنتخبات الوطنية فى مستهل معسكره المغلق، وذلك بعد إعلان القائمة الأفريقية، والتي ضمت 26 لاعبا فى المعسكر هم: عبد المنعم تامر وأحمد محمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد إبراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر أسامة وأحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.

ويقود التدريبات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة اسامة نبيه المدير الفني ومعه فى الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وأحمد عصام محلل الأداء ومحمد أكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.