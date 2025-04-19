شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تعلن استعادة 99% من أراضي كورسك المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

منطقة كورسك الروسية

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حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف السبت إن قواته استعادت أكثر من 99 بالمئة من أراضي منطقة كورسك التي احتلّتها أوكرانيا في هجوم شنّته في أغسطس.وقال غيراسيموف في تصريحات متلفزة خلال مخاطبته الرئيس فلاديمير بوتين "في أنحاء منطقة كورسك حيث شنّت القوات المسلّحة الأوكرانية توغّلا، الجزء الأساسي من الأراضي... بات محررًا. أي 1260 كيلومترا مربعًا، أو 99,5 بالمئة".وفي وقت سابق أعلن مسؤولون، أن روسيا طردت القوات الأوكرانية من أحد آخر معاقلها الباقية في منطقة كورسك.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية أوليشنيا على الحدود مع أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان لها أن "وحدات من المجموعة العسكرية "الشمالية" حررت قرية أوليشنيا في منطقة كورسك خلال عمليات هجومية نشطة".وأوضحت وكالة أنباء تاس، أن روسيا لا تزال تقاتل لإخراج القوات الأوكرانية من قرية جورنال، على بعد نحو 11 كيلومترا جنوب أوليشنيا.