شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباريات مهمة وحاسمة فيما تبقى من الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 / 2025، قبل 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهم:

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

الأربعاء 30 أبريل

بتروجت مع الأهلي 7 مساءً.

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 7 مساءً .



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 7 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 4 عصراً.

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 7 مساءً .

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".