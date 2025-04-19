شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: بيراميدز جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، أن الجميع مركز على مباراة الغد أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في ذهاب دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد الشناوى، في تصريحات للموقع الرسمي: "اللاعبون كلهم مركزين وعارفين إننا في دور مهم بعد تعب كبير، واللاعبون لديهم الخبرات التي تؤهلهم للتعامل مع هذا الدور، وإن شاء الله نعمل نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا".

وأضاف حارس بيراميدز: "بنافس في الدورى ووصلنا إلى نهائي كأس مصر، أتمنى أن يكون معانا التوفيق بكرة ونعمل مباراة تساعدنا في العودة".

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطاز مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بيراتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه المهاجم دودو الجباس بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة، خاصة أن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة 94 ألف متفرج.