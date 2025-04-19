شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى انهيار عقار سكني في الهند إلى 11 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى انهيار عقار سكني مكون من عدة طوابق بالقرب من نيودلهي إلى 11 شخصا على الأقل اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة.

انهيار عقار سكني في الهند

ومازال البحث عن ناجين جاريا، وانهار المبنى في منطقة مصطفى آباد شمال شرق ولاية دلهي.وأظهرت صور منشورة أنقاضا متراكمة بين المباني السكنية الأخرى، فيما قال متحدث باسم القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن مكان المبنى الضيق أعاق جهود الإنقاذ.ولم يتضح سبب انهيار العقار. وأمرت رئيسة وزراء دلهي ريكا جوبتا بفتح تحقيق.