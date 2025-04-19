شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار في أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت وقف إطلاق النار في أوكرانيا مؤقتا أثناء "عيد الفصح"، وفقا للكرملين.وبحسب الكرملين، سيستمر وقف إطلاق النار من 1800 مساء بتوقيت موسكو (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم وحتى منتصف ليل الأحد (2100 بتوقيت جرينتش).ونقلت الخدمة الصحفية للكرملين عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعًا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم.وذلك اعتبارًا من الساعة 1800 وحتى منتصف ليل الأحد ، أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة". وأضاف بوتين: "نعتقد أن الجانب الأوكراني سيحذوا حذونا.وتابع: في نفس الوقت يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من العدو، أو أي من أعماله العدائية".وجاء الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت القوات الأوكرانية من أحد آخر معاقلها المتبقية في إقليم كورسك الروسي.وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليشنيا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.