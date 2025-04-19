شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تنفذان أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

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وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، إنهما تبادلتا مئات الأسرى في أكبر عملية تبادل منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى استعادة 246 من أفراد القوات الروسية من أراض تسيطر عليها كييف، وأنه "كبادرة حسن نية" سلم 31 أسير حرب أوكراني مصاب مقابل 15 جنديًا روسيًا مصابًا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا مؤقتا في أثناء "عيد الفصح"، وفقا للكرملين.وسيستمر وقف إطلاق النار من 1800 مساء بتوقيت موسكو (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم وحتى منتصف ليل الأحد (2100 بتوقيت جرينتش).وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعًا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم.وأضاف: في نفس الوقت يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من العدو، أو أي من أعماله العدائية".