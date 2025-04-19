شكرا لقرائتكم خبر عن هربًا من المعارك.. فرار 200 شخص من بورما إلى تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

المعارك في بورما

الصراع في بورما

الدمام - شريف احمد - عبر نحو مئتي شخص من أقلية كارين الاتنية إلى تايلاند هربا من المعارك في بورما، وفق ما أفاد جهاز حرس الحدود التايلاندي وكالة فرانس برس السبت.وقال المسؤول العسكري الجنرال ميتري تشوبريتشا، إن نحو 200 شخص من أقلية الكارين فروا إلى تايلاند يومي الجمعة والسبت بسبب القصف والاضطرابات على بعد بضعة كيلومترات من الحدود على الجانب البورمي.وأشار إلى إيواء اللاجئين في مراكز مؤقتة، وتشهد ولاية كارين أعمالا قتالية بين المجموعات الاتنية المتمردة والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب 2021.وأدت أربع سنوات من النزاع إلى نزوح عشرات الآلاف عبر الحدود إلى تايلاند المجاورة.كان أعلن المجلس العسكري ومجموعات متمردة وقف إطلاق النار لتسهيل جهود الإغاثة بعد زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب بورما في 28 مارس وأسفر عن مقتل أكثر من 3700 شخص.لكن هذا الأسبوع، أفاد سكان في بورما وكالة فرانس برس بوقوع اشتباكات في كارين بالقرب من الحدود مع تايلاند.