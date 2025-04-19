شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 18 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 18 – 4 – 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم 7 أخبار فى الساحة الرياضية.

الزمالك يكشف مدى أحقية زيزو فى المطالبة بـ73 مليون جنيه مستحقات متأخرة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه لم يتسلّمها بعد.

الأهلي يهزم الزمالك 21 - 18 ويحصد لقب كأس مصر لرجال كرة اليد.. صور

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2024-2025 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وانتهت المباراة بنتيجة21 - 18 في النهائي.

أزمة خط السير تجبر الأهلى على الاستعانة بطيران بديل للعودة من جنوب أفريقيا

أنهى مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات الماضية، أزمة الطائرة الخاصة التى تجددت في جنوب أفريقيا خلال اليومين الماضيين، بعد رفض السلطات فى جنوب أفريقيا عودة الطائرة الخاصة التى سافر بها الأهلي، وفقاً لخط السير الذي حدده طاقم الطائرة.

خسارة شباب الهوكي أمام ناميبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

خسر منتخب شباب الهوكي أمام ناميبيا بنتيجة 3-1، في أولى مواجهاته بتصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 وحتي 25 أبريل الجاري.

بارادو الجزائرى لـ"الخليج 365": الزمالك لم يطلب رسمياً ضم عادل بولبينة

كشف حسان زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائرى، حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن تقديم مسئولي نادى الزمالك عرضاً رسمياً لضم عادل بولبينة جناح الفريق، والذى كان هدفاً للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

محمد صبيح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج

فاز محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2025- 2029 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة فى دولة ليبيا ضمن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والتي اختارت الدكتور باسل الشاعر في منصب رئيس الاتحاد العربي.

المتحدة للرياضة تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، التي تنظمها شركة المتحدة للرياضة، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.