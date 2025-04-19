شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 548 كيلوجرامًا من المخدرات في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات.

كما أحبطت الدوريات في قطاع الدائر بجازان تهريب (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏

وفي منطقة عسير، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات. مادة الحشيش المخدر في ذات السياق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي و(2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت المديرية على مقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (3.7) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.