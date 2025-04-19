شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فيش: الأهلى متمرس فى أفريقيا والحديث عن خماسية صن داونز من الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قال مارك فيش نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، إن الأهلى متمرس في أفريقيا، ويعلم كيف تلعب الأدوار الإقصائية، مؤكداً أن مباراته أمام صن داونز ستكون تنافسية وقوية، ولا يمكن توقع نتيجتها لصعوبتها على الفريقين.

وأضاف فيش، خلال فيديو أذاعته قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر: "مباراة الأهلى وصن داونز ستكون تنافسية وقوية، وصن داونز فريق قوى ولا يزال يحتل صدارة الدوري الجنوب أفريقي، وفى هذه المرحلة من نصف النهائى يجب أن تنهى النتيجة على أرضك حتى تلعب بأريحية في لقاء العودة".

وتابع نجم جنوب أفريقيا السابق: "صن داونز في تطور مستمر بالفترة الأخيرة، والجمهور سيلتف حول فريق صن داونز غداً السبت، كما هو الحال بالنسبة لجمهورالأهلي في مباراة العودة بالقاهرة، واللاعبين يحبون اللعب أمام الجمهور في هذا الوقت".

وأكمل فيش: "الحديث عن خماسية صن داونز الجنوب أفريقى أمام الأهلي أصبح من الماضي، وربما الإعلام يستخدمها لرفع المعنويات، ولكن كرة القدم لا يمكن أن تتوقعها، وصن داونز لديه لاعبون أصحاب جودة عالية، ومدى تحملهم للضغوط سيكون النقطة المفتاحية في اللقاء".

وواصل: "صن داونز يمكنه التأهل إلى النهائي، وكذلك مواجهة بيراميدز مهمة مع أورلاندو، وكرة القدم تتقدم في جنوب أفريقيا بعد وصول فريقين إلى نصف النهائي، وبيراميدز فريق جيد، والأهلى مثال للكرة المصرية التي حققت تاريخا في أفريقيا".