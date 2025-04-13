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الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

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  • الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير اليوم الأحد في قاعة الرمال بدبي بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير على كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف على كريمة سالم راشد بن غدير ، وسالم غدير سعيد بن غدير على كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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