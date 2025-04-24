"تيار المستقبل": نكن للسعودية كل التقدير وندعو إلى نبذ الدعوة المشبوهة ومن يقف وراءها

أعلن "تيار المستقبل" أنه "يتم التداول على مجموعات الواتسآب، بدعوة مشبوهة تسيء بالشكل والمضمون إلى المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل".

واستنكر "تيار المستقبل" في بيان، "الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل التقدير والاحترام، هذه الدعوة المشبوهة التي يقف وراءها بعض المدسوسين الذين ينتحلون صفة مناصرين للتيار، وهم في واقع الحال أعداء للتيار والمملكة، ومنخرطون في حملات إعلامية رخيصة تنفذ أجندات تحاول باستمرار الإساءة للمملكة العربية السعودية والرئيس الحريري والتيار".

ودعا "جمهوره ومناصريه ومحبيه إلى نبذ هذه الدعوة ومن يقف وراءها"، طالبا من "النيابة العامة والأجهزة الامنية المختصة اعتبار بيانه هذا بمثابة إخبار بجرم التحريض على دولة شقيقة وتعكير علاقات لبنان معها، لينال هؤلاء المدسوسين عقابهم القانوني". وأعلن أنه "سيتابع هذه الملف مع الجهات القضائية المختصة ليجازى جميع الفاعلين والمشاركين والمحرضين على أفعالهم الجرمية".