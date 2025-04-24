6 أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم وتحميك من السكتات الدماغية والنوبات القلبية

الكولسترول مادة دهنية موجودة في الدم، ينقسم الكولسترول إلى نوعين: النوع الجيد (HDL)، والنوع الضار(LDL).فيما الدهون الثلاثية تعتبر نوعاً آخر من الدهون الموجودة في الدم، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا ما ارتفع مستواها.

من هنا ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للقلب، والذي يتميز بارتفاع نسبة الحبوب الكاملة والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك المدهنة، لتقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يعني وجوب اختيار مجموعة من الأطعمة الطازجة وغير المصنّعة، والحدّ من الدهون غير الصحية والملح والسكر.

في الآتي تطلعك "سيّدتي" على 6 أطعمة تخفض الكولسترول في الدم وتحميك من السكتات الدماغية والنوبات القلبية:

نصائح لتجنّب مخاطر ارتفاع الكولسترول يجب فحص الكولسترول والدهون الثلاثية بانتظام لدى الطبيب، أما الأشخاص الذين تخطوا الـ45 عاماً، فيمكنهم فحص الكولسترول كجزء من فحص صحة القلب الضروري كل عام، أو ستة أشهر بحسب الحالة الصحية للشخص.

بعض الأشخاص الذين يملكون تاريخاً عائلياً مع الكولسترول في سن مبكرة، يتوجب عليهم البدء بإجراء الفحوص الروتينية للكولسترول والدهون الثلاثية من سن الـ18 عاماً.

ولخفض الكولسترول، يجب تقليل تناول الأطعمة الدهنية، وخاصةً تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل الحلويات والمقالي والبسكويت والوجبات الجاهزة.. وتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية وهي الدهون غير المشبعة، مثل المكسرات النيئة وزيت الزيتون وسمك السلمون.

كما ضرورة التحقق دائماً من ملصقات الأطعمة خلال التسوق من السوبرماركت، لمعرفة نوع الدهون الموجودة بداخلها على الدوام.

6 أغذية لخفض نسبة الكولسترول السيئ حدد موقع NHS مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وهي كالآتي:

الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون.

زيت الزيتون، وزيت بذور اللفت، والأطعمة المصنوعة من هذه الزيوت.

الأرز البني، وخبز الحبوب الكاملة، ومعكرونة القمح الكامل.

المكسرات.

البذور.

الفواكه والخضروات.

أغذية ترفع نسبة الكولسترول في الدم

يُنصح دائماً لضمان استقرار معدل الكولسترول في الدم، التخلي أو التقليل من تناول أنواع الأغذية التالية:

فطائر اللحم، النقانق واللحوم الدهنية.

الزبدة، شحوم الحيوانات والسمن.

الكريمة والجبن الصلب، مثل جبن الشيدر.

الكعك والبسكويت.

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

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