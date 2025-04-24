زارت السيدة بهية الحريري مقر السفارة البابوية في حاريصا مقدمة التعازي الى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس، وناقلة اليه تعازي رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري. ودونت الحريري في سجل المعزين الكلمات التالية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل قداسة البابا فرانسيس، الشخصية العظيمة في الإيمان والتسامح والمدافع عن الفقراء والأكثر ضعفاً. إن رحيل قداسته يشكل خسارةً كبيرة للعالم أجمع، لأنه كان صوتًا للسلام والمحبة والرحمة".

كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري قدمت التعازي للسفير البابوي برحيل البابا فرنسيس ناقلة اليه تعازي سعد الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.