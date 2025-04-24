تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل أحيته الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول شاب مصري, كان ضمن المعازيم لحفل الزواج السوداني الذي أحيته السلطانة هدى عربي. https://www.facebook.com/reel/689283636833300 الشاب المصري, فاجأ الحاضرين بدخوله في وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنيات الفنانة السودانية, والتي زادت من حماسه بعد رقصاته التي قدمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل للفنانة هدى عربي بالقاهرة ويرقص بطريقة تلفت أنظار المعازيم والسلطانة تزيد من حماسه وتفاعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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