لائحة بلدة الزعيترة في جونية فازت بالتزكية

فازت لائحة بلدة الزعيترة بالتزكية برئاسة المهندس جورج بيار عون، وتضم: فادي فايز طايع، فادي إدوار عون، دوري ميشال خيرالله، سمير أنطوان عون، نسيم روجه عون، داود بطرس طايع، مارك فرنسوا عون، وجو شارل سعادة. كما فاز بالتزكية المختار فارس عون والعضوان الاختياريان: إيلي كميل عون وشربل حبيب طايع.

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