سلامة استقبل نظيره العراقي: لبنان ينتظر من الاخوة العرب تضامناً للخروج من كبوته المتعددة العناصر

تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية لزيارة بغداد من نظيره العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، الذي زاره بعد ظهر اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع ترافقه القائم بالاعمال في السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول.

وتناول اللقاء الأوضاع والتطورات العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وإمكانية توقيع اتفاقية ثنائية في القطاع الثقافي

ولفت البدراني، الى أننا "بحثنا في عدد من الشؤون الثقافية المشتركة مثل المستردات من الاثار حيث تعرض كل من لبنان والعراق لظروف قاسية خلال السنوات الماضية، مما ادى الى تطاول بعض الايادي وسرقة او نهب او نبش الكثير من الاثار في البلدين. وشكرت للوزير سلامة تعاون لبنان معنا في استعادة مجموعة من الاثار العراقية عبر الحكومة اللبنانية".

بدوره أشار سلامة، الى أننا "في الواقع سررت بزيارة البدراني الى لبنان اولا لتقديم الدعوة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليحضر قمة بغداد العربية، وايضا ً سررت بزيارته الى وزارة الثقافة، واريد ان اقول انني احمل وداً عميقًا للعراق، وهناك شعور عارم عند عموم اللبنانيين بالامتنان لما قدمه العراق في السنوات والاشهر الاخيرة من دعم في مجال الفيول والطحين وامور اخرى، من مساعدات للشعب اللبناني للنهوض من كبوته".

ونوه بـ"العلاقة الثابتة والمتنوعة وفي مجال الثقافة، ونحن نطمح الى اتفاقية شاملة في هذا الاطار وتعاون في مختلف مجالات الثقافة لاسيما الاثار والنشر والسينما والمسرح واقامة أسابيع ثقافية في كل من البلدين، وقد وجدت عند الوزير الزميل نفس الاهتمام لتوثيق وتطوير علاقتنا الثنائية".

وقال "لبنان ينتظر من الاخوة العرب تضامناً للخروج من كبوته المتعددة العناصر، نحن لدينا كبوة مصرفية ومالية كبيرة، نحن لدينا نقاط لم تزل تحتلها إسرائيل ونريد من العرب مساعدتنا للضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه النقاط الخمسة التي احتلتها مؤخراً، نريد من اخوتنا العرب ان يعودوا الى لبنان".