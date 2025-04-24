"النشرة": معلومات عن القاء قنبلة على مبنى سكني في بلدة برجا اثر اشكال

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "اشكال في بلدة برجا في اقليم الخروب ومعلومات عن القاء قنبلة على مبنى سكني في المنطقة دون ان يفد عن وقوع صابات".

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