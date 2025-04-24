نشرة توعوية لوزارة الزراعة: زراعة الكرز في عكار نموذج حديث لإنتاج وفير وجودة عالية

أصدرت وزارة الزراعة نشرة توعوية علمية حول الزراعة المكثّفة للكرز، في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، كخيار استراتيجي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي مستدام في المناطق الجبلية، ولا سيّما في محافظة عكار.

وذكرت الوزارة، أن "هذه المنهجية تعتمد على استخدام تقنيات زراعية متطورة تتيح زيادة عدد الأشجار في وحدة المساحة، وتحسين إدارة العمليات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية ومتطلبات السوق".

ولفت الى أن "الأبحاث والتجارب الحقلية تشير إلى أن الزراعة المكثّفة لأشجار الكرز، لا سيّما من صنف Sweetheart، تحقق نتائج مبهرة على صعيد الكمية والنوعية، خصوصًا في المناطق ذات المناخ الجبلي المعتدل كعكار".

ودعت وزارة الزراعة، من خلال مصلحة زراعة عكار، المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي إلى الاستفادة من هذا النموذج الناجح، والانخراط في برامج الإرشاد الزراعي التي تواكب أحدث الممارسات والتقنيات الزراعية.

وأكدت أنه "للاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المجانية، يُرجى التواصل مباشرة مع مراكز الإرشاد الزراعي في عكار".