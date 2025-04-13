شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يهزم أنجولا 2 - 1 ويتأهل لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، إلى المشاركة ببطولة كأس العالم، بعد الفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف سجلهما عبد العزيز الزغبى وحمزة عبد الكريم فى المباراة التى جرت اليوم فى ملحق التأهل لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر 2025.

جاء تشكيل المنتخب الوطنى على النحو التالي: عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

جدير بالذكر أن منتخب مصر سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم مرتين، الأولى في كندا 1987 تحت قيادة طه بصري والثانية في مصر 1997 مع المدرب محمد علي.