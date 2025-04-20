أصيب بها ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان.. كيف نتجنب الإجهاد العضلي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض ماركوس تورام، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لإصابة في عضلات الفخذ الأيسر، ووفقًا لبيان النادي الرسمي تم تشخيص حالة اللاعب بـ«إجهاد عضلي» بعد خضوعه للفحوصات الطبية في معهد روزانو للإنسانية.

ما هو إجهاد العضلات؟

إجهاد العضلات، هو إصابة في العضلة أو الأوتار «أنسجة تربط العضلات بالعظام»، وتحدث نتيجة تمدد أو تمزق جزئي أو كلي في هذه الأنسجة، ويُعرف أحيانًا باسم الشد العضلي، ويشيع حدوثه في منطقة أسفل الظهر وأوتار الركبة.

وعادًة ما يحدث الشد أو التمزق الحاد بسبب حادث واحد، مثل استخدام آلية جسدية غير صحيحة لرفع شيء ثقيل، أو نتيجة تكرار الإصابات عندما تجهد العضلة بأدائك للحركة نفسها مرة تلو الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الطبي «mayoclinic».

أعراض إجهاد العضلات:

ألم أو إيلام عند اللمس

احمرار أو كدمات

حركة محدودة

تشنجات عضلية

تورم

ضعف في العضلة

كرة القدم في المقدمة

- ممارسة رياضات عنيفة مثل كرة القدم، الملاكمة، والمصارعة.

- حركات متكررة تؤثر على مناطق محددة مثل:

الساق والكاحل، في رياضات القفز والجري.

اليد، في الجمباز أو الجولف.

المرفق، في الرياضات التي تتطلب الرمي أو استخدام المضرب.

علاج إجهاد العضلات:

الرعاية الأولية:

- راحة، ثلج، ضغط، رفع المنطقة المصابة.

- الحالات البسيطة تُعالج منزليًا، أما الشديدة فقد تتطلب تدخلًا طبيًا أو جراحيًا.

الوقاية:

المواظبة على تمارين الإطالة وتقوية العضلات

الحفاظ على لياقة بدنية جيدة بشكل مستمر، واستخدام أساليب تدريب مناسبة للأنشطة البدنية أو العمل اليدوي.