الامارات | سقوط كعكة دونت من يد سائق يتسبب باصطدام ثلاث سيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب سائق أسقط كعكة دونت وهو يحتسي القهوة في سيارته في حادث تصادم ثلاث سيارات عند تقاطع أحد الطرق، وفقًا لدورية الطرق السريعة في ولاية أوهايو.

ووفقًا للتقارير الأولية من محطة WJW، وقع الحادث حوالي منتصف النهار، وشمل ثلاث مركبات، وأسفر عن أضرار جسيمة. وقالت إدارة الصحة والسلامة العامة في أوهايو إن السائق، نيكولاس فليمنج، انحرف يسارًا عن مركز الطريق واصطدم بسيارتين متجهتين غربًا. وقد وُجهت إليه تهمة التسبب في الحادث.

ووفقًا لمنشور على فيسبوك من إدارة إطفاء تومسون، علق جريح داخل سيارة واضطروا إلى إخراجه. كما نُقل شخصان إلى المركز الطبي التابع لمستشفيات جامعة جوغا لإصابات غير مهددة للحياة. وتلقى شخص ثالث العلاج في موقع الحادث ورفض النقل. ووُضعت طائرة هليكوبتر طبية في حالة تأهب في البداية، ولكن تم إلغاؤها لاحقًا بعد التأكد من استقرار حالة جميع المرضى.

وظلّ الطريق مغلقًا لثلاث ساعات تقريبًا بينما كان رجال الشرطة يحققون في الحادث.

وكان السائق المسبب يحتسي قهوته فيما يقود سيارته ويتناول كعك الدونات حين سقطت إحداها، مما تسبب بانحراف السيارة وهو يحاول التقاطها، الأمر الذي انتهى إلى هذا الحادث.