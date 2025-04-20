الامارات | مراهق مستاء من حبيبته يهدد بوجود قنبلة على سفينة نقل ركاب ضخمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على مراهق من ميشيغان بالسجن ثماني سنوات في السجن الفيدرالي يوم الاثنين، بعد أكثر من عام من تهديده بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية كانت صديقته على متنها، وذلك لشعوره بالاستياء منها ومن عائلتها.

واعترف جوشوا لوي، البالغ من العمر 19 عامًا، أمام عملاء فيدراليين بأنه أرسل البريد الإلكتروني إلى شركة كارنيفال كروز لاينز في يناير 2024، مما دفع السفينة إلى تحويل مسارها إلى جامايكا وتوجيه طاقمها للبحث في جميع أنحاء السفينة الضخمة عن قنبلة، وفقًا لمذكرة الحكم التي حصلت عليها "هاف بوست".

وجاء في رسالة لوي الإلكترونية: "مرحبًا، أعتقد أن أحدهم قد يحمل قنبلة على متن سفينة صن رايز السياحية الخاصة بك".

وتتبع محققو كارنيفال وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عنوان البريد الإلكتروني ليجدوه حيث كان يعيش لوي مع عائلة صديقته في ذلك الوقت، وفقًا للمذكرة.

وكتب المدعون: "اعترف لوي بأنه أرسل الرسالة لأنه كان مستاءً من ذهاب العائلة في الرحلة البحرية، وتركه خلفها".

وحاول لوي التراجع عن اعترافه، لكنه أقرّ في النهاية بذنبه في تهمة جناية نشر معلومات كاذبة، وفقًا للمذكرة. واعتذر للقاضي ووكلاء التحقيق الذين عملوا على القضية في رسالة مؤرخة في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً: "هذا كله خطأي، وأتحمل المسؤولية كاملةً".

وفي رسالة منفصلة إلى القاضي، ناشدت والدة لوي أيضًا العفو عن ابنها، قائلةً: "لا أعرف ما الذي دفع ابني إلى هذا الاختيار السيئ، أو لماذا لم يفكر قط في عواقب أفعاله قبل أن يفعل أي شيء".

مع ذلك، جادل المدعون في مذكرتهم بأن الحكم الصادر بحق لوي ينبغي أن "يُرسل رسالة رادعة قوية" حتى لو لم يُصب أحد بأذى جسدي نتيجة التهديد. وكتب المدعون: "ليس من الصعب، مع ذلك، تخيّل سيناريو يُداس فيه الضحية أو يُصاب بنوبة قلبية أثناء إخلاء فوضوي، أو يترتب عليه أي ضرر آخر".