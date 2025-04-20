الامارات | مصادفة تُحوّل عاملة نظافة إلى عارضة أزياء شهيرة في أسبوعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت عاملة نظافة متواضعة لنجمة وسائل تواصل اجتماعية بين ليلة وضحاها ما تسبب في تحول كبير في حياتها، والفضل كله يعود لمصور روسي محترف.

ووفقا لصحيفة "ماي ميترو" التايلندية رصد المصور الروسي سيميون ريزشيكوف في بانكوك، الأم العزباء "نوباجيت مين" البالغة من العمر 28 عامًا، في شوارع بانكوك، حيث كانت تؤدي عملها في كنس الشارع، ولم تُلاحظ حتى عندما التقط لها ريزشيكوف، المفتون بجمالها الطبيعي، صورة من بعيد.

ومن ثم اقترب المصور منها لاحقًا ليُريها الصورة ويشيد بجمالها، كما صوّر اللقاء كاملًا بهاتفه، ونشره على حسابه في منصة تيك توك، حيث انتشر بسرعة هائلة. وأُعجب الناس بجمال عاملة النظافة الشابة، وأرادوا معرفة المزيد عنها، وسرعان ما بدأت وسائل الإعلام ووكالات عرض الأزياء بالتواصل معها.

وخلال العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام التايلاندية، قالت نوباجيت إنها كانت تعمل في كناسة الشوارع لمدة عام تقريبًا وكانت سعيدة جدًا بوظيفتها. كما أعربت عن دهشتها من اهتمام الجميع المفاجئ بها، مضيفة أنها لم تتوقع أبدًا رد الفعل هذا على لقائها العشوائي مع ريزشيكوف.

ولم تتوقف الأمور هنا، فنتيجة لشهرتها السريعة، تمت دعوة مين من قبل فنان المكياج التايلاندي الشهير تشاتشاي بينفابيتشارت، المعروف باسم نونغ تشات، للمشاركة في جلسة تجميل مجانية حولها فيها لعارضة احترافية مما زاد من شهرتها أكثر وجعلها واحدة من أكثر الأشخاص الذين يتم الحديث عنهم في تايلاند.

وهكذا واصلت مين العمل كعارضة أزياء لعلامة برويت التجارية لمستحضرات التجميل وتواصلت معها علامات تجارية ووكالات تسويق أخرى للتعاون. وأعلنت مؤخرًا أنها ستترك وظيفتها اليومية كعاملة نظافة في الشوارع للتركيز على حياتها المهنية الجديدة.