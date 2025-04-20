الامارات | مصر: شرطي يساعد اللصوص في سرقة أثاث المحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر بمعاقبة مساعد شرطة يعمل بإدارة الترحيلات بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع عزله من وظيفته، على خلفية تورّطه في سرقة منقولات رسمية من محكمة باب الخلق.

وبحسب تقارير محلية، فإن المتهم الأول، والذي يعمل بوظيفة مساعد شرطة ضمن طاقم ترحيلات وحرس المحاكم بمديرية أمن القاهرة، استغل صفته الوظيفية، وسهّل لآخرين دخول مقر محكمة جنوب القاهرة بمنطقة باب الخلق لسرقة منقولات مملوكة لنيابة جنوب القاهرة الكلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإزالة العقبات الأمنية التي تعيق تنفيذ الجريمة، ما مكّن شركاءه من تنفيذ السرقة، وشملت المسروقات عشرين استاند شانون من غرفة الحفظ، وذلك بعد كسر باب الغرفة.

وبمراجعة سجلات المتورطين، فإن المتهم الثاني والثالث، ويعملان بائعَيْ خردة، واجها اتهامات بالاشتراك الجنائي في الجريمة، بعدما توصلا إلى اتفاق مع مساعد الشرطة الذي منحهم فرصة الدخول إلى المحكمة والاستيلاء على المنقولات.

أما المتهم الرابع، وهو تاجر خردة، فقد وُجّهت له تهمة إخفاء المسروقات، مع علمه اليقيني بأنها ناتجة عن جريمة سرقة داخل منشأة حكومية.

وقد أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين الثالث والرابع من التهم المنسوبة إليهما بعد طعن الدفاع في ثبوت الأدلة، فيما انقضت الدعوى الجنائية بحق المتهم الثاني بعد وفاته خلال فترة التحقيق.