شكرا لقرائتكم خبر عن منصة تجمع أقوى الفرص.. جامعة تبوك تنظم معرض التوظيف الثاني والان نبدء بالتفاصيل

سوق العمل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة تبوك انطلاق فعاليات معرض التوظيف الثاني بمقر كلية الطب بالجامعة الذي يستمر يومين خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل الجاري من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، بمشاركة الجهات التوظيفية الحكومية والخاصة.ويهدف المعرض إلى تعزيز فرص التوظيف لحديثي التخرج ودعم تطلعات الباحثين عن العمل من خلال إتاحة التواصل المباشر مع ممثلي جهات التوظيف، إضافة إلى تقديم خدمات تطوير السيرة الذاتية وورش عمل احترافية تُعنى بالتطوير المهني.ويُعد المعرض منصة متكاملة تجمع أقوى الفرص الوظيفية وأهم ورش العمل تحت سقف واحد بما يُسهم في تمكين الكوادر الوطنية ودعم سوق العمل بالمواهب الشابة المؤهلة.وأكدت الجامعة التزامها بدورها في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التوظيف والاستثمار في رأس المال البشري.