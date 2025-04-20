شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وذلك خلال المعسكر المغلق الذى تستضيفه منطقة بورسعيد برئاسة محمد ياسين.

وبدأت اليوم المرحلة الثانية من المعسكر بمشاركة 30 حكمًا، وشهد البرنامج اختبارات بدنية وفيديو للحكام ومحاضرات نظرية وعملية عن السرعة في اتخاذ القرارات، والتمركز خلال مواقف اللعب المختلفة، بالإضافة إلى شرح عملى ونظرى للأخطاء المتكررة ويختتم المعسكر غداً الأحد، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة 30 حكمًا واختتمت أمس الجمعة.

وتستضيف منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، معسكرا مغلقا لـ60 حكما من الدرجة الأولى وحتى غدا الأحد بحضور لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز.

يقام المعسكر على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تضم 30 حكما يومي الخميس والجمعة، والمرحلة الثانية تضم 30 حكما جديدا يومي السبت والأحد المقبلين.

من جانبه ، قال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، إنه تم توفير الأجواء المناسبة لإقامة المعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة منه، مشيرا إلى توفير كل الإمكانات لانجاح المعسكر وفقا لرؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم.