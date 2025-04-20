شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبى مع صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج، عقب مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأقلعت طائرة الأهلي منذ قليل في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد أن توجهت حافلة الفريق من ملعب لوفتوس الذي استضاف المباراة إلى مطار جوهانسبرج مباشرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز.