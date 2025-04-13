شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص عطية الله والدبيس غدا بعد إصابتها بمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد شوقي، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس سوف يخضعان لفحص طبي غدًا الأحد، على هامش المران الذي يقام على ملعب مختار التتش.

كان عطية الله قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز، بينما تم استبدال الدبيس بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.