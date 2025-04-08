شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئين اليد أمام رومانيا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئي كرة مواليد 2008 نظيره الرومانى فى ثان مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس فى الواحدة ظهرًا، بعد مواجهة إسبانيا أمس.

وصلت بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس صباح الأحد لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد - محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.