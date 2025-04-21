شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: مباراتا العودة للأهلى وبيراميدز تحتاج تركيزا أكبر من الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد فتحى نجم الأهلى وبيراميدز السابق، ومدرب إنبى الحالى، أن لعب الكرة بالنسبة له أمتع من التدريب، ولكنه يكون سعيدا عندما ينقل خبراته للآخرين.

وتحدث فتحى لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه سيف زاهر عبر قناة أون سبورت، عن مباراتى الأهلى أمام صن داونز وبيراميدز أمام أورلاندو، فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قال إن مباراتى الفريقين فى الذهاب كان من الممكن أن تنتهى بنتائج أفضل، لذلك يحتاجون إلى تركيز أكثر من مباراتي الذهاب.

وأضاف فتحى أن الأهلى وبيراميدز لن يستطيعوا تعويض الفرصة مرة أخرى، لذلك عليهم التركيز للوصول إلى النهائي، فى ظل صعوبة المباراتين المقبلتين.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.