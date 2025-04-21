شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 20 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 – 4 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الاتحاد السكندري على الأهلي في دوري سوبر السلة وتصدر جدول المسابقة، وموقف مصابي الأهلي من مباراة الإياب أمام صن داونز.

الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى سوبر السلة ويتصدر الدورى

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلي بنتيجة 85-73، بالجولة الختامية ببطولة الدورى السوبر لكرة السلة رجال بالمباراة التى جمعت الفريقين على صالة زعيم الثغر.

الزمالك: تغيب زيزو عن التحقيق يزيد العقوبة المالية الموقعة على اللاعب

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن تغيب أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، عن جلسة التحقيق التى كان مقررا لها السبت الماضى يزيد العقوبة المالية الموقعة على اللاعب، بجانب تغيبه عن التدريبات الأيام الماضية.

بن شرقي يعود للمشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام صن داونز بلقاء العودة

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة أساسيًا في مباراة العودة أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه

أضاف طه طارق ميدالية ذهبية جديدة لمنتخبنا الوطني في الدوري العالمي للكاراتيه المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهره الدولي.

موعد عودة الجفالى للمشاركة مع الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي فى الجولة الثالثة من المرحلة النهائية ببطولة الدورى، والمقرر لها الأول من مايو المقبل.

فحص طبى ينتظر كريم الدبيس فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يخضع كريم الدبيس ، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى، لتحديد موقفه النهائى من مباراة صن داونزبطل جنوب أفريقيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى أمام صن داونز بسبب الخلفية

يواصل المغربى يحيى عطية الله ، الظهير الايسر للنادى الاهلى ، الغياب عن فريقه فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.