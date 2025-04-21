شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى في لقاء الإياب بنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا في السابعة من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

كان الأهلى قد نجح في تحقيق التعادل السلبى أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وهو ما زاد من فرصه نحو الوصول للمباراة النهائية بتحقيق أي فوز بالقاهرة لضمان عبوره لهذا الدور.

من ناحية أخرى اقترب مصطفى العش لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى العش أساسيا في قيادة الجبهة اليسرى أمام صن داونز أمس فس مباراة الذهاب وقدم مستوى طيبا، وبات قريبا من المشاركة في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، بعدما نال ثقة الجهاز الفني.