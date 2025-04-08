شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

حققت تداولات الدولار الأمريكي تباينا ملحوظا بين ارتفاع وانخفاض في احدث تعاملات رسمية أمام الجنيه المصري بين البنوك.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025 بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار الأمريكي 51.34 جنيه للشراء و51.44 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولىCIB سعر 51.34 جنيه للشراء 51.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.