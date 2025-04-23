شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة ارتفاعها.. أسعار الذهب تصعد إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

توقعات صندوق النقد الدولي

ارتفاع العقود الفورية والآجلة

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم.ويقول المحللون إن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.ويأتي ارتفاع سعر الذهب حاليًا في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على الحلفاء الاقتصاديين والأعداء على حد سواء، ما يثير اضطراب الأسواق المالية، ويهدد بإعادة إشعال التضخم للأسر والشركات في الولايات المتحدة على حد سواء.في الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تراجعت بشكل كبير في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على جميع دول العالم تقريبًا، وحالة عدم اليقين التي خلقتها.كما أن تهديدات ترامب الأخيرة التي تشير إلى أنه يستطيع إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول قد زادت من قلق المستثمرين إذا استمرت هذه الاتجاهات.وبلغ سعر الذهب في ختام تعاملات العقود الفورية أمس في بورصة نيويورك للسلع مستوى قياسيًا قدره 24ر3424 دولار للأوقية، وهو ما يزيد بمقدار 1097 دولارًا للأوقية على مستواه في ختام العام الماضي.ووفقا لشركة البيانات "فاكت سيت"، ارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.في المقابل، تراجعت سوق الأسهم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 12% هذا العام.كما وصل سعر العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، متجاوزة حاجز 3500 دولار لفترة وجيزة لأول مرة، قبل أن تتراجع إلى ما يقارب 3444دولارًا في منتصف تعاملات الصباح.