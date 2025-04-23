الإفراط في إطعام الطفل خطأ شائع يؤثر على صحته

تهتم جميع الأمهات بصحة أطفالهم وتغذيتهم بشكل سليم، ولكن يرتكب البعض منهن العديد من الأخطاء دون قصد أثناء تغذية أطفالهن.

أخطاء التغذية التي ترتكبها الأمهات مع أطفالها، كما أوضح موقع"parentguidenews".

1- الإفراط في إطعام الطفل:

تحاول بعض الأمهات إطعام طفلها بشكل أكبر من احتياجه اعتقادا بأن ذلك يساعد على تغذيته أكثر، ولكن الإفراط يؤدي إلى الشعور بالإجهاد وتراكم الغازات ومشكلات صحية في المعدة، لذا من الأفضل الاعتدال.

2- عدم تنظيم توقيت الوجبات:

يساعد تنظيم وتحديد أوقات تناول الوجبات على انتظام عمل الأمعاء، لذا من الضروري ترك مدة كافية بين كل وجبة والأخرى، ما يؤدي إلى ترك مساحة لهم للشعور بالجوع.

3- مكافأة الطفل بالحلوى:

تقوم بعض الأمهات بمكافأة أطفالهم بالحلوى عندما يتصرفون بشكل جيد، ولكن يؤدي هذا التصرف إلى جعل الأطفال يتركون الأطعمة الصحية ويريدون دائما الحلوى.

4- إجباره على تناول وجبته كاملة:

يؤدي إجبار الأم لطفلها على تناول وجبته كاملة، إلى التأثير على شهيته أثناء تناول الطعام، ما يسبب كرهه للأكل خلال فترة الطفولة.

5- تقديم الطعام في أطباق كبيرة الحجم:

يجب عدم المبالغة في تقديم الطعام للطفل، حيث إن معدة الطفل صغيرة الحجم، ويؤثر الضغط عليها إلى تعويده على الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي إلى إصابته بمشكلات صحية فيما بعد.

6- تأخير موعد وجبة الإفطار:

تمثل وجبة الإفطار أهمية كبيرة في عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تنشيط عمل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى زيادة شهية الطفل، لذا من الأفضل أن يكون ميعاد الإفطار مبكرا.

7- إطعام الرضيع الطعام الصلب مبكرا:

تعتقد معظم الأمهات أن البدء في تناول أطفالهم الطعام الصلب، يساعدهم على النوم بشكل أفضل في الليل، لذلك يقومون بهذه الخطوة قبل الـ 4 أشهر، لكن أثبت الدراسات أن الجهاز المناعي والهضمي للأطفال قبل هذا العمر، يكونان غير مجهزان لتقبل هذا النوع من الأطعمة، ما قد يؤدي إلى إصابتهم بكثير من الأمراض مثل، الاضطرابات الهضمية والحساسية.

8- زيادة فترة تناول الوجبة:

يؤدي تناول الطعام ببطء، إلى الشعور بالشبع بسرعة شديدة، لذا يجب على الأمهات ألا يزيد وقت إطعام أطفالهم على 20 دقيقة.

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