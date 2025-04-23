شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يشيد بتقدم المحادثات بشأن اتفاق تجاري مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدمًا، على الرغم من سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وإجراءات الرد التي اتخذتها بكين.

وحتى الآن، لم تؤكد الحكومة الصينية إجراء هذه المحادثات، رغم أنها كانت قد دعت عدة مرات إلى إجراء حوار بناء على شروط متساوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين يوم الثلاثاء: "نحقق نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين، فالرئيس والإدارة يمهدان الطريق للتوصل إلى اتفاق".

وأكدت أن "جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

حرب تجارية شرسة

وتتواجه الولايات المتحدة والصين في إطار حرب تجارية شرسة اشتعلت قبل عدة أسابيع.



ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على الكثير من المنتجات الصينية، ليصل إجمالي الضرائب إلى 245% على بعض السلع.

وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125%، مؤكدة أنها ستواصل هذه المواجهة التجارية حتى النهاية.

وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد جرى تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد على حد أدنى قدره 10% لمدة 90 يومًا، فيما فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.

18 اقتراحًا

وقالت كارولاين ليفيت إنه جرى إحراز تقدم كبير في هذا المجال، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تلقت 18 اقتراحًا لاتفاقات من قبل الدول المعنية بالرسوم الجمركية.

وأضافت أن من المقرر إجراء 34 لقاء مع دول مختلفة هذا الأسبوع، من أجل عقد مفاوضات.

وكان الرئيس الأمكي أعلن الأسبوع الماضي، أن هناك محادثات جارية مع الصين.

وقال لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد للغاية".