زيزو يشترط "ضمانات واضحة" للعودة إلى تدريبات الزمالك بعد أزمة التوقيع للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وضع أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك المصري، شرطاً للعودة لتدريبات الفريق الأبيض، في ظل الأزمة المثارة حالياً بين الطرفين.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، ليوقع اللاعب عقود انتقاله للغريم التقليدي الأهلي، وفقا للتقارير.

وكان زيزو انقطع عن تدريبات الزمالك منذ أزمة توقيعه للأهلي، حيث أصدر الزمالك بياناً يعلن فيه تحويل اللاعب للتحقيق ورحيله بنهاية الموسم.



وفي ضوء ذلك، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن زيزو لديه رغبة في العودة للانتظام في تدريبات الزمالك، لكن بشرط الحصول على ضمانات واضحة بشأن وضعه داخل النادي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر محطة "أون سبورت إف إم"، الثلاثاء: "سألت المقربين من زيزو عما إذا كان لديه استعداد للعودة لتدريبات الزمالك، قالوا من الغد، ولكن يقوموا بتأميني، كيف سأضمنهم؟".

وأضاف حارس الأهلي السابق موجها حديثه للزمالك: "لا يزال لديك نهائي كأس مصر، و6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، ما المانع من نزوله للتدريبات ومشاركته في المباريات، وهو لاعب محترف يتحمل هجوم الجماهير".

يذكر أنه تم منع زيزو من المشاركة في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق، بعد الأزمة المتعلقة بتجديد عقده والتصريحات المنسوبة إليه في هذا الشأن.

وأرسل زيزو خلال الأيام الماضية إنذاراً للزمالك يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة وإلا سيبدأ إجراءات فسخ التعاقد مع النادي.