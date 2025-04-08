شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر: الزمالك قادر على حسم التأهل.. ومنسي الأنسب لقيادة الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك السابق، أن فريقه يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتخطي عقبة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة.

وقال جعفر، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، إن نتيجة مباراة الذهاب تُعد إيجابية، مشيرًا إلى أن الزمالك أهدر عددًا كبيرًا من الفرص كانت كفيلة بتحقيق الفوز في جنوب أفريقيا.

وأضاف: "الكرة في جنوب أفريقيا تطورت بشكل ملحوظ، لكن الزمالك لديه القدرة على حسم التأهل إلى نصف النهائي، خصوصًا بعد قرار الجهاز الفني الصائب بإراحة اللاعبين الأساسيين في بطولة كأس عاصمة مصر، ما يمنحهم أفضلية بدنية في لقاء العودة".

وأشاد جعفر بأداء خط هجوم الفريق في الفترة الأخيرة، قائلًا: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزة في الخط الأمامي مثل سيف الجزيري، وناصر منسي، وحسام أشرف، بالإضافة إلى أن محمود بنتايج يقدم أداءً جيدًا سواء دفاعيًا أو هجوميًا".

وختم تصريحاته بالإشارة إلى أفضلية الدفع بـ ناصر منسي في التشكيل الأساسي نظرًا لسرعته وتحركاته المؤثرة، مؤكدًا أنه من الممكن الدفع بالثنائي منسي والجزيري سويًا في الشوط الثاني لتعزيز القوة الهجومية.