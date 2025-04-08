شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتي: الفوز على الجيش المغربي برباعية في لقاء الذهاب لا يعني ضمان التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره الجيش الملكي صعبة بكل تأكيد وبيراميدز سيخوض اللقاء بحذر والفوز في مواجهة الذهاب برباعية لا يعني أي شيء ولا يعني التأهل وما يزال هناك 90 دقيقة أخرى لابد من القتال فيها من أجل تأمين بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

الكرتي عبر عن سعادته البالغة بالتواجد بصحبة بيراميدز في بلده المغرب، وهو كلاعب محترف سيقدم أفضل ما لديه مع فريقه من أجل بلوغ نصف النهائي وتكرار الفوز على الجيش الملكي مجددا في مكناس وبلوغ نصف النهائي.

الكرتي أوضح أن لاعبي بيراميدز لديهم إصرار كبير على الوصول لأبعد نقطة في البطولة، ولذلك هم عازمون على عبور الجيش الملكي، ولدينا اللاعبين الرائعين أصحاب الخبرات، والذين لعبوا من قبل في أجواء جماهيرية كبيرة وسيقدمون أفضل ما لديهم.