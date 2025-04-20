شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يضمن عدة ميداليات بثانى أيام الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

واصل لاعبو منتخب الكاراتيه تألقهم في ثاني أيام منافسات بطولة الدوري العالمي المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي والتى تختتم منافساتها غدا.

ففي منافسات فوق 68 كجم "كوميتيه"، ضمن لاعبو المنتخب الحصول على ميداليتين واحدة ذهبية والأخرى فضية بعد وصول منة شعبان وهايدي محجوب للمباراة النهائية ليكون نهائي مصري خالص.

وفي منافسات فوق 84 كجم "كوميتيه"، يتنافس طه طارق على الميدالية الذهبية بعد وصوله للنهائي، فيما سيخوض حازم محمد غمار المنافسة على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات تحت 84 كجم "كوميتيه"، يتنافس يوسف بدوي على الميدالية الذهبية بعد وصوله للنهائي، فيما سيخوض عمر عثمان غمار المنافسة على الميدالية البرونزية.

وتخوض هدير هندي المنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات تحت 68 كجم "كوميتيه"، فيما ستتنافس رحمة طلبة ونورسين علي، على برونزية وزن تحت 61 كجم "كوميتيه".



تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة.



وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.